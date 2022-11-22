Почему видео с "расстрелом" пленных россиян только усилило раскол в Кремле
Источник:ISW
Недавно в сети появилось провокационное видео с фиктивной сдачей в плен российских военных. На нем видно, как один из оккупантов открывает огонь по украинской армии, чем провоцирует ВСУ на ответные выстрелы.
"Расстрел" пленных захватчиков сразу подхватили российские пропагандисты, обвинившие Украину в нарушении законов ведения войны. В то же время специалисты по ISW считают, что этот случай только усилил раскол в России.
Читайте также В Макеевке - "хлопок": оккупанты заявляют о пожаре на нефтебазе
Катализатор дальнейшего раскола Кремля и пропагандистов
18 ноября в сети обнародовали видео, где один русский солдат начинает стрелять в украинских военнослужащих. Это происходит при сдаче группы россиян в плен.
Поэтому украинская сторона открыла ответный огонь и обезвредила захватчиков. Этот инцидент спровоцировал усиление столкновений между кремлевской верхушкой и роспропагандистами.
Дело в том, что официальные лица России начали обвинять Украину в якобы "совершении военного преступления". В то же время несколько известных российских мильблогеров наоборот использовали содержание видео, чтобы в который раз раскритиковать мобилизационные практики в стране-агрессоре.
Один из таких мильблогеров заявил, что видео из Макеевки является показательным примером того, что мобилизованным новобранцам не хватает боевого духа и дисциплины. Его удивило количество захватчиков, которые хотели "сдаться в плен".
Разрыв между мильблогерами, критикующими стрельбу в Макеевке, символизирует российские военные неудачи, а использование Кремлем его для дальнейшей информационной операции против украинских военных может еще больше фрагментировать информационное пространство.
– считают аналитики ISW.
Обратите внимание Кремль больше "не против", что Зеленский президент: реакция ОПУ
Что думает Михаил Подоляк о "расстреле" пленных в Макеевке
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал 24 канала случай из Макеевки. Он отмечает, что эта очередная пропаганда направлена на международные организации.
- По его мнению, россияне пытаются дискредитировать украинскую армию в глазах общественности, ведь хотят избавиться от образа "антигуманной империи из прошлого". Заметим, что оккупанты неоднократно совершали военные преступления: пытали гражданское население, устраивали массовые расстрелы мирных людей, издевались над украинскими пленными и т.д.
- Советник главы ОП подчеркивает важность нескольких ключевых моментов: война идет на территории Украины, никто не отменял протоколы сдачи в плен, если россияне выведут свои войска из Украины – война прекратится.
Российским пленным показали видео с пытками украинцев: смотрите видео