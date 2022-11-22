Почему видео с "расстрелом" пленных россиян только усилило раскол в Кремле

Недавно в сети появилось провокационное видео с фиктивной сдачей в плен российских военных. На нем видно, как один из оккупантов открывает огонь по украинской армии, чем провоцирует ВСУ на ответные выстрелы.

"Расстрел" пленных захватчиков сразу подхватили российские пропагандисты, обвинившие Украину в нарушении законов ведения войны. В то же время специалисты по ISW считают, что этот случай только усилил раскол в России.

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Катализатор дальнейшего раскола Кремля и пропагандистов

18 ноября в сети обнародовали видео, где один русский солдат начинает стрелять в украинских военнослужащих. Это происходит при сдаче группы россиян в плен.

Поэтому украинская сторона открыла ответный огонь и обезвредила захватчиков. Этот инцидент спровоцировал усиление столкновений между кремлевской верхушкой и роспропагандистами.

Дело в том, что официальные лица России начали обвинять Украину в якобы "совершении военного преступления". В то же время несколько известных российских мильблогеров наоборот использовали содержание видео, чтобы в который раз раскритиковать мобилизационные практики в стране-агрессоре.

Один из таких мильблогеров заявил, что видео из Макеевки является показательным примером того, что мобилизованным новобранцам не хватает боевого духа и дисциплины. Его удивило количество захватчиков, которые хотели "сдаться в плен".

Разрыв между мильблогерами, критикующими стрельбу в Макеевке, символизирует российские военные неудачи, а использование Кремлем его для дальнейшей информационной операции против украинских военных может еще больше фрагментировать информационное пространство.

– считают аналитики ISW.

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Что думает Михаил Подоляк о "расстреле" пленных в Макеевке

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал 24 канала случай из Макеевки. Он отмечает, что эта очередная пропаганда направлена на международные организации.

случай из Макеевки. Он отмечает, что эта очередная пропаганда направлена на международные организации. По его мнению, россияне пытаются дискредитировать украинскую армию в глазах общественности, ведь хотят избавиться от образа "антигуманной империи из прошлого". Заметим, что оккупанты неоднократно совершали военные преступления: пытали гражданское население, устраивали массовые расстрелы мирных людей, издевались над украинскими пленными и т.д.

Советник главы ОП подчеркивает важность нескольких ключевых моментов: война идет на территории Украины, никто не отменял протоколы сдачи в плен, если россияне выведут свои войска из Украины – война прекратится.

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