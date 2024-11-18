Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО. Соответствующую запись радиоперехвата разведчики обнародовали в понедельник, 18 ноября.

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Разведка перехватила приказ российского командира расстрелять пленного

В радиоперехвате зафиксировано, как командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ совершить военное преступление – расстрелять пленного.

Зафиксированный факт – очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики оккупационной армии в начатой Россией преступной войне против Украины. Также во вражеском эфире подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза",

– говорится в сообщении.

В перехвате зафиксировано, как командир приказал оккупанту с позывным "Гриф", находившийся в одной группе с Грозой, перетянуть того жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

Впоследствии в радиоперехвате слышно, как командир спрашивает, где пленный, а потом говорит "сразу его двухсотить (убить)".

В ГУР отметили, что за каждое военное преступление, совершенное российскими военными, против Украины будет справедливое возмездие.

Российский командир приказывает совершить военное преступление: смотрите видео