Сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру. Женщину убили выстрелом из стрелкового оружия.

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Что известно об убийстве гражданской женщины в Донецкой области

В окрестностях села Терны Лиманской общины Донецкой области 10 ноября 2024 года российские военные совершили очередное военное преступление, убив местную жительницу.

По оперативным данным, 10 ноября 2024 года представители армии России совершили очередное военное преступление в Донецкой области. Находясь в окрестностях села Терны Лиманской территориальной общины, российские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов. Оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия гражданская убита,

– рассказали правоохранители.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификации женщины, которая стала жертвой оккупантов.

Напомним, что 11 ноября в сети появилась информация, что российские военные убили гражданского в оккупированном селе вблизи Селидово. Вероятно, убийство произошло после захвата села Новоалексеевка.