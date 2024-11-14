Повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. Жінку вбили пострілом зі стрілецької зброї.

Дивіться також Під Покровськом окупанти поцілили в авто з родиною: син загинув, батьки – поранені

Що відомо про вбивство цивільної жінки на Донеччині

На околицях села Терни Лиманської громади Донецької області 10 листопада 2024 року російські військові вчинили черговий воєнний злочин, убивши місцеву мешканку.

За оперативними даними, 10 листопада 2024 року представники армії Росії вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. Перебуваючи на околицях села Терни Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільну вбито,

– розповіли правоохоронці.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, які направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікації жінки, яка стала жертвою окупантів.

Нагадаємо, що 11 листопада в мережі з'явилася інформація, що російські військові вбили цивільного в окупованому селі поблизу Селидового. Ймовірно, вбивство відбулося після захоплення села Новоолексіївка.