Сообщает 24 Канал со ссылкой на Покровскую МВА. Заметим, что оккупанты уже на подступах к Покровску.

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Россияне попали в машину с семьей

В Донецкой области, в Покровской общине, очередной обстрел российскими войсками привел к трагическим последствиям. В результате атаки на трассе возле села Новотроицкое погиб местный житель, 1991 года рождения, а его родители – получили ранения. Вражеский дрон атаковал автомобиль семьи примерно в 15:00.

В МВА отметили, что представители полиции и ГСЧС ежедневно фиксируют военные преступления российских войск, которые постоянно наносят удары по Покровской громаде.

13 ноября оккупанты неоднократно применяли оружие против мирного населения громады.

В частности, в 04:30 в результате обстрела поселка Шевченко был поврежден жилой дом, к счастью, без пострадавших. Около 10:00 вражеский дрон атаковал забор предприятия, что повлекло повреждение автомобиля, но жертв и пострадавших удалось избежать. В 14:30 очередной обстрел дрона повредил фасад, забор и крышу частного дома на улице Киевской, также без пострадавших.

Какова ситуация вблизи Покровска

По информации DeepState, оккупанты уже находятся в 8 – 9 километрах от Покровска. Несмотря на то, что город постоянно обстреливают артиллерией и FPV-дронами, там продолжают оставаться 11,5 тысячи жителей, в частности, 51 ребенок.

Оккупанты на подступах к Покровску: смотрите на карте

Заметим, что в городе введена обязательная эвакуация. Также там полностью отсутствует отопление, а электроэнергией обеспечено на 60%.