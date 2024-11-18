Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО. Відповідний запис радіоперехоплення розвідники оприлюднили у понеділок, 18 листопада.

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Розвідка перехопила наказ російського командира розстріляти полоненого

У радіоперехопленні зафіксовано, як командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин – розстріляти полоненого.

Зафіксований факт – черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій Росією злочинній війні проти України. Також у ворожому ефірі підтверджується важке поранення московита із позивним "Гроза",

– ідеться в повідомленні.

У перехопленні зафіксовано, як командир наказав окупантові із позивним "Гриф", що перебував в одній групі з Грозою, перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.

Згодом у радіоперехопленні чути, як командир запитує, де полонений, а потім каже "одразу його двохсотити (вбити)».

У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин, скоєний російськими військовими, проти України буде справедлива відплата.

Російський командир наказує здійснити воєнний злочин: дивіться відео