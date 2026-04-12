12 апреля, 17:39
Россия планирует заявить, что это фейк, – в 14-м корпусе о расстреле пленных на Харьковщине
Основные тезисы
- В Харьковской области кафиры расстреляли 4 украинских военнопленных после объявления "пасхального перемирия".
- Россия планирует отрицать казнь, утверждая, что видео является инсценировкой, снятой украинцами.
На Харьковщине вблизи поселка Ветеринарное оккупанты расстреляли 4 украинских военнопленных. Это произошло после объявления "пасхального перемирия" 11 апреля.
Российская сторона готовит возражения относительно информации о расстреле. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев. По его словам, штурмовые действия российских войск начались 11 апреля после 14:00 и продолжались несколько часов. Сам инцидент с расстрелом, по данным украинских военных, произошел уже после объявленного перемирия. Саранцев отметил, что из радиоперехватов известно: российские военные планируют отрицать факт расстрела и перекладывать вину на украинскую сторону, утверждая, будто видео было инсценировано.