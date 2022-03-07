Расстреливали даже осетров: на Херсонщине россияне уничтожили усадьбу "Рыбацкий хутор"

Российские оккупанты уничтожили экоусадьбу "Рыбацкий хутор" в Шиловой Балке. Это место отдыха, расположенное под Херсоном.

Об этом в соцсетях сообщил Игорь Дыкуха, владелец усадьбы. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в фейсбуке вечером 6 марта.

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Оккупанты обокрали и уничтожили "Рыбацкий хутор"

По словам Дыкухи, россияне разграбили гостиницу и сельскохозяйственную технику, вывезли даже матрасы и электронасосы. Прямо в бассейнах они расстреляли беременных самок осетров, которых мужчина выращивал в течение 10 лет.

Прощай, творение моих рук. Спасибо, "старший брат",

– так завершил свое сообщение владелец "Рыбацкого хутора".

В фейсбуке он показал несколько фотографий своей усадьбы до того, как туда ворвались россияне. На фотографиях – как территория "Рыбацкого хутора", так и тамошний отель.

Таким был "Рыбацкий хутор" / Фото Игоря Дыкухи

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