Расстреляли и переехали танком: под Вышгородом обнаружили тела мужчин, которых убили оккупанты

Тела двух молодых мужчин 22 и 23 лет обнаружили под Вышгородом в Киевской области. Их жестоко убили оккупанты, а после этого еще переехали танком.

Тела убитых парней эксгумировали полицейские 4 мая в селе Рудня-Тальска.

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Что известно об убийстве мужчин

Еще 25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но этого захватчикам оказалось мало и они решили переехать тяжелой техникой машину с людьми внутри.

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Обнаружили тела убитых мужчин под Вышгородом / Фото полиции

Полицейские произвели осмотр трупов. В настоящее время тела молодых людей забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.

К слову, в Киевской области 4 мая обнаружили тела еще 20 убитых российскими военными людей. Известно, что в регионе жертвами врагов стали не менее 1 235 человек. Тела 282 человек до сих пор не идентифицировали.

Эксперты осмотрели уже более 800 тел, найденных в Киевской области. Большинство из них погибли от выстрелов из стрелкового оружия.

Зверства россиян в Киевской области: последние новости

29 апреля возле села Мироцкое Бучанского района в лесу нашли тела троих мужчин. Их пытали в течение длительного времени. А 2 мая в Калиновке Макаровской ОТГ Бучанского района обнаружили захоронения еще 2 человек со следами пыток.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, россияне обстреливали жителей Ирпеня из "Искандеров". Также оккупанты использовали другое вооружение, запрещенное Женевской конвенцией.

В Офисе генпрокурора уже установили первого подозреваемого в зверствах, совершенных российскими военными в Буче. Это командир одного из подразделений росгвардии Сергей Колоцей . Ему уже сообщили о подозрении. Он убил 4 мирных украинцев у которых вообще не было оружия.

. Ему уже сообщили о подозрении. Он убил 4 мирных украинцев у которых вообще не было оружия. У трех его жертв были огнестрельные ранения головы. У четвертого человека – раны внутренних органов и позвоночника. Также известно, что 29 марта Колоцей пытал мирного жителя Киевской области: он хотел, чтобы тот признался в подрывной деятельности.

Также Служба безопасности установила личности 900 российских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирного населения в Киевской области.

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