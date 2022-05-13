Об этом российский оккупант рассказал матери в телефонном разговоре, который удалось перехватить представителям Службы безопасности Украины.

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Цинически расстреляли украинского пленника

Украинский военный регулярно спрашивал россиян, когда они отпустят его домой через обмен пленными. Впоследствии он попросил отпустить в туалет. Оккупанты разрешили и сразу убили его выстрелом в спину.

Он там в туалет очень хотел. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди в туалет по лестнице и поедешь. Все, он пошел, а ему в спину (стрельнули – 24 канал)", – говорит российский убийца.

Его пророссийская мать была шокирована таким поступком, но пытались перевести разговор, будто украинские военные тоже так поступают. Сын цинично ответил: "Да нет, это его расстреляли".

В Службе безопасности Украины отмечают – они тщательно документируют все нарушения россиян Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Спецслужбы делают все возможное, чтобы каждый оккупант ответил за свои военные преступления.

"СБУ проводит системную работу, связанную со сбором доказательств по поводу жестокого обращения оккупантов с военнопленными. В частности, благодаря перехваченным разговорам. Делаем все возможное, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого оккупанта, который совершал зверства на нашей земле", – отметили в СБУ.

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Шесть боевиков уже получили тюремные сроки

Украинские правоохранители сейчас усердно работают, чтобы привлечь к ответственности всех военных преступников. В частности, недавно по материалам СБУ в Луганской и Винницкой областях суд осудил шестерых боевиков, которые воевали на стороне российских войск.

Все шестеро попали в плен в феврале и марте во время активных боевых действий. Первые двое жили во временно оккупированном Довжанске и работали в так называемой "народной милиции". На войне один из боевиков был оператором-наводчиком, другой – водителем механиком. В плен были пойманы возле Счастья и Кременной.

Еще один боевик с 2015 года находился в одном из разведывательных подразделений. Его задержали на Кременском направлении. Остальных троих мужчин на Николаевском направлении.

Трое боевиков получили 15 лет тюрьмы, двое – 10, еще один – 8.

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