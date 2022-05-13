Про це російський окупант розповів матері в телефонній розмові, яку вдалося перехопити представникам Служби безпеки України.

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Цинічно розстріляли українського полоненого

Український військовий регулярно питався в росіян, коли вони відпустять його додому через обмін полоненими. Згодом хлопець попросив відпустити в туалет. Окупанти дозволили і одразу вбили його пострілом в спину.

Він там в туалет сильно хотів. Йому сказали: "Зараз додому поїдеш. Іди в туалет сходи й поїдеш. Все, він пішов, а йому в спину (стрільнули – 24 канал)", – говорить російський вбивця.

Його проросійська матір була шокована таким вчинком, але намагалися перевести розмову, ніби українські військові теж так роблять. Син цинічно відповів: "Та ні, це ми його розстріляли".

В Службі безпеки України наголошують – вони ретельно документують усі порушення росіян Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Спецслужби роблять все можливе, щоб кожен окупант відповів за свої воєнні злочини.

"СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. Зокрема, завдяки перехопленим розмовам. Робимо усе можливе, щоб встановити і притягнути до відповідальності кожного окупанта, який чинив звірства на нашій землі", – зазначили в СБУ.

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Шість бойовиків вже отримали тюремні терміни

Українські правоохоронці зараз ретельно працюють, щоб притягнути до відповідальності усіх військових злочинців. Зокрема, нещодавно за матеріалами СБУ на Луганщині та Вінниччині суд засудив шістьох бойовиків, які воювали на боці російських військ.

Усі шестеро потрапили в полон ще в лютому й березні під час активних бойових дій. Перші двоє мешкали в тимчасово окупованому Довжанську і працювали в так звані "народній міліції". На війні один з бойовиків був оператором-навідником, інший – водієм механіком. В полон піймали біля Щастя та Кремінної.

Ще один бойовик аж з 2015 року перебував в одному з розвідувальних підрозділів. Його затримали на Кремінському напрямку. Інших трьох чоловіків на Миколаївському напрямку.

Троє бойовиків отримали 15 років в’язниці, двоє – 10, ще один – 8.

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