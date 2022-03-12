Расстрелянная колонна из женщин и детей на Киевщине: новые детали от украинской разведки

Российские оккупанты расстреляли колонну из женщин и детей на Киевщине возле села Победа, которые пытались бежать из окруженного села. По предварительным данным, погибли семь человек.

Трагедия произошла еще 11 марта. Во время эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области), оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Все они пытались добраться до безопасного места – села Остролучье.

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Изначально была информация, что российские головорезы открыли огонь по людям, которые проходили по "зеленому коридору". Однако впоследствии в украинской разведке установили, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, а затем начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора".

"Это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", – отметили украинские разведчики.

Поэтому в ГУР еще раз призвали внимательно относиться к информации, доверяя только официальным источникам относительно маршрутов эвакуации и использовать только безопасные пути.