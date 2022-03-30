Расстрелянные машины и разрушенные дома: Генштаб показал ужасные последствия боев на Харьковщине

Харьковская область находится под прицельным огнем оккупантов с первых дней полномасштабной войны. В результате ожесточенных боев многие населенные пункты региона, в том числе и областной центр, получили значительные разрушения.

Генеральный штаб ВСУ показал видео с ужасающими последствиями боев в Харьковской области. На кадрах видны уничтоженные российскими обстрелами квартиры, цинично расстрелянные автомобили и брошенная оккупантами бронетехника.

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Ситуация в Харьковской области

Несмотря на нанесенные разрушения, захватчики не прекращают обстрелы сел и городов Харьковской области.

ВСУ держат позиции в регионе, оказывая мощное сопротивление оккупантам на Роганском, Чугуевском и Дергачевском направлениях. Одной из самых горячих точек не только области, но и всей Украины остается Изюм. В городе, который российские войска пытаются стереть с лица земли, уже возникла гуманитарная катастрофа.

Последствия боев в Харьковской области: смотрите видео

По словам главы ОВА Олега Синегубова, только за минувшие сутки, 29 марта, российская армия нанесла 39 ударов по Харькову. Оккупанты из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня обстреливали районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева и Дергачев. Целых 180 раз россияне били по областному центру из "Градов".

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