Заявление фракции, имеющей монобольшинство в Верховной Раде, озвучил Давид Арахамия. Народные избранники стремятся, чтобы расстрелянный украинский военнопленный получил звание Героя Украины по завершении установления всех обстоятельств.
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Призывают наказать виновных
Во фракции подчеркнули, что расстрел безоружного воина, который перед смертью сказал "Слава Украине", – очередное военное преступление России. Народные избранники отметили особую циничность врага, который сам же и снимал казнь.
Мы склоняем головы перед героизмом патриота, который перед лицом жестокого врага проявил мужество и остался верен народу и военной присяге до конца. Его подвиг останется навсегда в памяти украинцев,
– говорится в заявлении.
Народные избранники заверили, что сделают все возможное для того, чтобы привлечь к ответственности убийц. Они должны быть наказаны за этот бесчеловечный поступок.
Также они обратились к мировому сообществу, парламентам, правительствам и международным организациям. Их призывают наказать страну-террористку и ее руководство. Привлечь их к ответственности за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, которые россияне совершили против украинцев.
Депутаты от "Слуги народа" подчеркнули, что планируют направить Владимиру Зеленскому просьбу. В ней речь пойдет о предоставление воину, когда выяснят все обстоятельства и идентифицируют его, звание Героя Украины, к сожалению, посмертно.
Его подвиг – выражение несокрушимости народа и украинского войска. Героям Слава!,
– говорится в заявлении.
Убийство всколыхнуло сеть
- Заметим, что о циничном и жестоком убийстве украинского военнопленного стало известно из соцсетей. Ими распространялось видео, на котором видно, как безоружного защитника казнили. По нем открыли огонь после того, как он сказал "Слава Украине".
- Его слова запустили флешмоб, который поддержали как обычные гражданские украинцы, так и чиновники, политические деятели, спортсмены и знаменитости.
- К слову, это вывело лозунг "Слава Украине" в топ-тренды твитера. Его упоминание насчитывает несколько десятков тысяч.