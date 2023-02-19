Нас обнуляют: пленный вагнеровец рассказал о расстрельных отрядах

Наемник ЧВК "Вагнер" рассказал, что у них действуют расстрельные отряды. Командование под дулами автоматов гонит зеков штурмовать украинские позиции.

Попавший в плен наемник ППК "Вагнер" рассказал о массовых потерях среди завербованных Пригожиным зэков на Донбассе и расстрельных отрядах. Об этом пишет 24 Канал.

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Вагнеровец заявил, что его заманили на фронт ложью

В сети появилось видео с пленным вагнеровцем, который представился именем Александр Валерьевич Растригин.

Оккупант рассказал, что до вербовки отбывал срок в Тольятти Самарской области за кражу. По его словам, руководство "Вагнера" его обмануло, когда обещало "не гнать на убой".

Оккупант утверждает, что проходил 21-дневное обучение, после чего его сразу отправили на передовую, в Червонопоповку в Луганской области. При этом во время штурмов украинских позиций российская артиллерия не прикрывала отряды ЧВК.

Пошел в "Вагнер", 12-й эшелон, 1-я рота, 3-е отделение. Когда приехали к нам на зону, чтобы нас забирать, нам пообещали, что больше нас не будут гнать на убой, три месяца учебы, месяц дома, два месяца будем работать, за каждый месяц 100 тысяч рублей будем зарабатывать. Стоять на границе, "шманать" машины, чтобы не проезжало контрабандное оружие и наркотики. Нас обманули всех,

– рассказал пленный.

Также он подтвердил, что "Вагнер" несет большие потери. По его словам, только в Белогоровке якобы погибли более 2,5 тысяч российских зеков.

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Он призвал не идти в "Вагнер", потому что они убивают своих

Пленный прихвостень Пригожина пытается донести до своих сограждан, что это российские военные убивают мирных граждан Украины. Кроме этого, они убивают своих же собратьев.

Не идите сюда, пацаны, не идите в "Вагнер", здесь все обман. И то, что по телевизору по нашему показывают, что здесь убивают мирных... Это наши убивают. Здесь все обман. Я просто видел своими глазами, как они под автоматами нас гонят. Командиры, которые нас ведут, они нас и обнуляют,

– рассказал пленный.

О том, что в ЧВК "Вагнер" действуют расстрельные отряды, не раз сообщали и наши защитники.

