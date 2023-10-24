Чернично-розовый рассвет: украинские полярники показали невероятные фото Антарктиды
Антарктида не черная и белая. Она – разноцветная. И это разноцветие действительно впечатляет.
Невероятные кадры обнародовали украинские полярники. Заметили, что, пожалуй, самые необычные краски можно наблюдать на небе во время рассвета и заката.
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Цвета Антарктиды поражают
Находясь низко над горизонтом, солнце "рисует" невероятные цвета неба, которые еще и отражаются океаном и снегом,
– отметили полярники.
Добавили, что такой интересный черно-розовый рассвет поймал механик 28-й Украинской арктической экспедиции Александр Милашевский.
Кстати, если присмотреться, на кадрах можно увидеть пингвинов в снегу. Кроме того, украинский флаг на флагштоке за небольшим зданием.
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Невероятный рассвет в Антарктиде / Фото Александра Милашевского
Пингвины "оккупировали" станцию Вернадского
- В начале октября Национальный антарктический научный центр обнародовал кадры, как пингвины захватили рабочее пространство метеорологов возле украинской станции полярников "Академик Вернадский".
- Эта метеоплощадка, оснащенная разными приборами, крайне заинтересовала птиц.
- Пингвины массово возвращаются в "Вернадский" на брачный сезон. Интересно, что больше всего им понравились осадомер (специальное ведерко, в котором скапливаются осадки) и актинометрический комплекс, измеряющий уровень солнечной радиации.