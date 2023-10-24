Чернично-розовый рассвет: украинские полярники показали невероятные фото Антарктиды

Антарктида не черная и белая. Она – разноцветная. И это разноцветие действительно впечатляет.

Невероятные кадры обнародовали украинские полярники. Заметили, что, пожалуй, самые необычные краски можно наблюдать на небе во время рассвета и заката.

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Цвета Антарктиды поражают

Находясь низко над горизонтом, солнце "рисует" невероятные цвета неба, которые еще и отражаются океаном и снегом,

– отметили полярники.

Добавили, что такой интересный черно-розовый рассвет поймал механик 28-й Украинской арктической экспедиции Александр Милашевский.

Кстати, если присмотреться, на кадрах можно увидеть пингвинов в снегу. Кроме того, украинский флаг на флагштоке за небольшим зданием.

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Невероятный рассвет в Антарктиде / Фото Александра Милашевского

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