Неймовірні кадри оприлюднили українські полярники. Зауважили, що, мабуть, найнезвичніші барви можна спостерігати на небі під час світанків та заходів сонця.
Це треба бачити Влаштовують набіги і тікають: українські полярники показали розваги пінгвінів
Кольори Антарктиди вражають
Перебуваючи низько над горизонтом, сонце "малює" неймовірні кольори неба, які ще й відбиваються океаном та снігом,
– зазначили полярники.
Додали, що такий цікавий чорнично-рожевий світанок упіймав механік 28-ї Української арктичної експедиції Олександр Милашевський.
До речі, якщо придивитися, на кадрах можна побачити пінгвінів у снігу. Окрім того, український прапор на флагштоку за невеликою будівлею.
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Неймовірний світанок в Антарктиді / Фото Олександра Милашевського
Пінгвіни "окупували" станцію Вернадського
- На початку жовтня Національний антарктичний науковий центр оприлюднив кадри, як пінгвіни захопили робочий простір метеорологів біля української станції полярників "Академік Вернадський".
- Цей метеомайданчик, оснащений різними приладами, вкрай зацікавив птахів.
- Пінгвіни масово повертаються до "Вернадського" на шлюбний сезон. Цікаво, що найбільше їм сподобалися опадомір (спеціальне відерко, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс, що вимірює рівень сонячної радіації.