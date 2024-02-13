Польская прокуратура возбудила дело из-за рассыпанного украинского зерна на границе

Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.

Расследование начала окружная прокуратура Хелма по двум направлениям: уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Сейчас следователи опрашивают свидетелей и документируют доказательства.

Дело расследуется. Мы допрашиваем свидетелей, обеспечиваем камеру видеонаблюдения и документацию этих трех транспортных средств,

– говорится в сообщении прокуратуры в Люблине.

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