Польская прокуратура возбудила дело из-за рассыпанного украинского зерна на границе
13 февраля 2024, 13:35Читати новину українською
Источник:TVN24
Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.
Расследование начала окружная прокуратура Хелма по двум направлениям: уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Сейчас следователи опрашивают свидетелей и документируют доказательства.
Дело расследуется. Мы допрашиваем свидетелей, обеспечиваем камеру видеонаблюдения и документацию этих трех транспортных средств,
– говорится в сообщении прокуратуры в Люблине.
Инцидент с зерном: что известно
- 1 февраля в польском Дорогуске, что на границе с Украиной, после оформления в Польшу въехали три грузовика, которыми управляли граждане Украины.
- На границе польские фермеры-протестующие заблокировали им движение, а даои открыли запломбированные прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу.
- Посольство Украины в Польше обратилось в полицию из-за инцидента с рассыпанным зерном. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что порча украинского зерна на польской границе недопустима.