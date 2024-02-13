Розслідування розпочала окружна прокуратура Хелма за двома напрямами: знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Наразі слідчі опитують свідків та документують докази.

Справа розслідується. Ми допитуємо свідків, забезпечуємо камеру відеоспостереження та документацію цих трьох транспортних засобів,

– ідеться в повідомленні прокуратури в Любліні.

Інцидент із зерном: що відомо