Растяжка: кому и зачем она нужна

17 октября 2021 , 19:30
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Марины Боржемской

Мы часто говорим о растяжке, но не многие понимают, насколько она на самом деле полезна и ценна для нашего здоровья. Часто мы принимаем одни и те же позы и достаточно долго в них находимся.

К примеру, в офисе за рабочим столом или дома перед ноутбуком. В итоге во всем теле появляются зажимы. Все потому, что какие-то мышцы становятся короче, снижается их функциональность, уменьшается их амплитуда движений, меняется осанка. Это влияет на общее состояние организма.

Читайте Что значит "быть в ресурсе" и как этого состояния достичь

Польза растяжки:

  • Делает гибче и эластичнее мышцы и сухожилия, подвижность организма улучшается.
  • Уменьшает усталость в теле и предотвращает травмы мышц и суставов.
  • Дает возможность суставам дольше быть здоровыми и молодыми.
  • Снижает давление.
  • Способствует расслаблению, помогает преодолеть последствия физнагрузок и улучшает координацию движений.

Как правильно растягиваться:

  • Не торопитесь. Помните, главное – делать все медленно.
  • Не допускайте сильной боли. Конечно, важно стараться сделать растяжку после тренировки правильно и не лениться, но не стоит доводить ощущения до сильной боли и травмирования.
  • Вдыхайте и выдыхайте. На протяжении всей тренировки важно дышать. Дыхание помогает насытить мышцы кровью и кислородом, повышая эффективность стретчинга.

Растяжка – один из способов поддерживать здоровье / Фото Pixabay

Важно "Сладкая" парочка, которая может лишить вас зрения

  • Не "пружиньте" интенсивно. Пружинить нужно аккуратно. Обычно в растяжках пружины с маленькой амплитудой и не резкие.
  • Тренируйтесь регулярно. Мышцам нужна регулярность в тренировках. Эффективная правильная растяжка тела получается за счет систематичности, а не силы выполнения упражнений.

Противопоказания:

Растяжка мышц подходит практически каждому. Техника позволяет выполнять упражнения независимо от возраста. Как и любой спорт, стретчинг имеет несколько противопоказаний: проблемы со связками и суставами, болезнь позвоночника, грыжи, артрит, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Автор: Марина Боржемська