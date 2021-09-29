Растрата 88 миллионов: САП обжалует оправдательный приговор для экс-главы зерновой корпорации

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего председателя Государственной зерновой корпорации по делу о растрате 88 миллионов гривен.

САП будет обжаловать решение

В специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что будут обжаловать это решение.

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Прокурор САП готовит апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 29 сентября 2021, которым руководителя ГПЗКУ и двух директоров других обществ признано невиновными в совершении растраты более 88 миллионов гривен средств корпорации,

– говорится в сообщении.

Прокурор не согласен с указанным решением суда и обратится в Апелляционный суд.

Коротко о том, что предшествовало

В рамках досудебного расследования установлено, что руководитель "Государственной зерновой корпорации Украины" в 2015 году подписал два договора по поставке кукурузы с:

ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов";

ПАО "Васильковхлебпродукт".

В дальнейшем глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн гривен и 38,5 млн гривен, как предоплату на выполнение вышеупомянутых соглашений.

Однако товар, который был указан в договорах, отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения,

– добавили в САП

Как следствие, корпорация потеряла более 88 миллионов гривен, которые после перечисления как предоплаты, были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.

Руководителей всех трех обществ обвиняют в растрате этих средств путем злоупотребления своим служебным положением. На заседании ВАКС 18 ноября 2019 года прокурор САП объявил обвинительный акт.