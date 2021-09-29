САП оскаржуватиме рішення

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що оскаржуватимуть це рішення.

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Прокурор САП готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС від 29 вересня 2021 року, яким керівника ДПЗКУ та двох директорів інших товариств визнано невинуватими у вчиненні розтрати понад 88 мільйонів гривень коштів корпорації,

– йдеться у повідомленні.

Прокурор не погоджується з вказаним рішенням суду та звернеться до Апеляційного суду.

Коротко про те, що передувало

У рамках досудового розслідування встановлено, що керівник "Державної зернової корпорації України" у 2015 році підписав два договори щодо поставки кукурудзи з:

ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів";

ПАТ "Васильківхлібпродукт".

Надалі очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн гривень та 38,5 млн гривень, як передоплати на виконання вищезгаданих угод.

Проте товар, який було зазначено в договорах, був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати зазначені угоди,

– додали у САП

Як наслідок, корпорація втратила понад 88 мільйонів гривень, які після перерахування як передоплати, були використані третіми особами на задоволення власних потреб.

Зверніть увагу! Керівників усіх трьох товариств обвинувачують у розтраті цих коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем. На засіданні ВАКС 18 листопада 2019 року прокурор САП оголосив обвинувальний акт.