В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых

Кабинет министров Украины зарегистрировал проект закона о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном, которое стороны подписали в четверг, 1 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

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Ратифицировали проект закона

Владимир Зеленский после подписания соглашения между Украиной и США в очередной раз напомнил, что оно должно быть направлено на ратификацию в Верховную Раду. Он обсуждал этот вопрос с Русланом Стефанчуком. Сейчас зарегистрировали соответствующий законопроект.

Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрировано в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления",

– говорится в сообщении Тараса Мельничука.

Законопроект уже обнародовали на сайте парламента под номером №0309.

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. По словам Свириденко, оно является частью более широкого документа о полезных ископаемых, направленного на привлечение глобальных инвестиций в Украину.