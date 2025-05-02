В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых
- Кабинет министров зарегистрировал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
- Законопроект обнародован на сайте парламента под номером №0309, сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.
Кабинет министров Украины зарегистрировал проект закона о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном, которое стороны подписали в четверг, 1 мая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
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Ратифицировали проект закона
Владимир Зеленский после подписания соглашения между Украиной и США в очередной раз напомнил, что оно должно быть направлено на ратификацию в Верховную Раду. Он обсуждал этот вопрос с Русланом Стефанчуком. Сейчас зарегистрировали соответствующий законопроект.
Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрировано в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления",
– говорится в сообщении Тараса Мельничука.
Законопроект уже обнародовали на сайте парламента под номером №0309.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. По словам Свириденко, оно является частью более широкого документа о полезных ископаемых, направленного на привлечение глобальных инвестиций в Украину.