Романа Ратушного и молодых павших воинов выдвинули на премию Свободы

Погибшего Романа Ратушного и других молодых павших воинов Украины выдвинули на соискание премии IFLRY Freedom Award 2022.

Воинов выдвинули на премию 19 либеральных организаций по всему миру. Об этом сообщил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Помнить героев должна не только Украина, но и весь мир

Харитонов рассказал, что год назад они с Романом обсуждали номинантов на 2021 год.

И вот уже 2022 год, снова осень, но без Ромы и сотен прекрасных украинцев,

– добавил президент организации.

Он отметил, что уважать память о них – задача всего мира, а не только Украины. Поэтому Харитонов предложил кандидатуры Ратушного и всех молодых погибших воинов – за их выдающееся мужество и труд на протяжении всей жизни, за дело свободы в Украине и во всем мире, а также храбрости в противостоянии российскому злу".

Кроме украинцев, к предложению присоединились организации из Великобритании, Венгрии, Болгарии, Нидерландов, Норвегии, Каталонии, Бельгии, Финляндии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, США, Швеции и Андорры.

Что известно о гибели Романа Ратушного

Известный киевский активист Роман Ратушный погиб 9 июня в Изюмском направлении. Его тело удалось забрать на подконтрольную территорию только в ночь на 13 июня.

Ему было всего 24 года. У парня была активная гражданская позиция, боролся за сохранение Протасового Яра в Киеве.

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