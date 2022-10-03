Воїнів висунули на премію 19 ліберальних організацій з усього світу. Про повідомив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Пам'ятати героїв має не тільки Україна, а весь світ

Харитонов розповів, що рік тому вони з Романом обговорювали номінантів на 2021 рік.

І от вже 2022 рік, знову осінь, але без Роми та сотень прекрасних українців,

– додав президент організації.

Він наголосив, що шанувати пам'ять про них – завдання всього світу, а не лише України. Тому Харитонов запропонував кандидатури Ратушного та всіх молоді загиблих воїнів – за їх видатну мужність і працю протягом усього життя, за справу свободи в Україні та в усьому світі, а також заколосальну хоробрість у протистоянні російському злу".

Крім українців, до пропозиції долучились організації з Великої Британії, Угорщини, Болгарії, Нідерландів, Норвегії, Каталонії, Бельгії, Фінляндії, Данії, Румунії, Литви, Польщі, США, Швеції та Андорри.

Що відомо про загибель Романа Ратушного

Відомий київський активіст Роман Ратушний загинув 9 червня на Ізюмському напрямку. Його тіло вдалося забрали на підконтрольну територію лише у ніч на 13 червня.

Йому було всього 24 роки. Хлопець мав активну громадянську позицію, боровся за збереження Протасового Яру в Києві.

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