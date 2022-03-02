Разбили картинную галерею, снесли танком ворота: оккупанты продолжают варварства на Сумщине

Российские оккупанты в Сумской области продолжают свои мародерские действия. Враги разбивают все вокруг ради развлечения.

1 марта колонна оккупантов зашла в город Тростянец, что на Сумщине. Ничего хорошего городу враги не принесли.

Интересно Погибших 70%, они нас пощелкают на**й, всю нашу армию, – в сети опубликовали разговор оккупантов

Уничтожение города

Российские оккупанты без всякой цели и необходимости снесли танком ворота в Круглый двор и разбили картинную галерею. Также они повредили почти все линии электропередач, дороги разбиты.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумской области удалось уничтожить 100 единиц боевой техники врага. В основном, это были танки и БТР.

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