Разбили картинную галерею, снесли танком ворота: оккупанты продолжают варварства на Сумщине
Источник:Суспільне
Российские оккупанты в Сумской области продолжают свои мародерские действия. Враги разбивают все вокруг ради развлечения.
1 марта колонна оккупантов зашла в город Тростянец, что на Сумщине. Ничего хорошего городу враги не принесли.
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Уничтожение города
Российские оккупанты без всякой цели и необходимости снесли танком ворота в Круглый двор и разбили картинную галерею. Также они повредили почти все линии электропередач, дороги разбиты.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумской области удалось уничтожить 100 единиц боевой техники врага. В основном, это были танки и БТР.
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