1 березня колона окупантів зайшла до міста Тростянець, що не Сумщині. Нічого хорошого місту вороги не принесли.

Нищення міста

Російські окупанти без будь-якої цілі та потреби знесли танком ворота у Круглий двір та розбили картинну галерею. Також вони пошкодили майже всі лінії електропередач, дороги розбиті.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Сумщині вдалося знищити 100 одиниць бойової техніки ворога. В основному це були танки та БТР.

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