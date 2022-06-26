"Разбили в пух и прах": донецкий боевик рассказал о тяжелых боях с украинскими защитниками

Дела россиян в войне с Украиной идут не очень хорошо. Они несут большие потери, которые компенсируют интенсивной работой своей артиллерии.

Российские оккупанты продолжают масштабное наступление на Донбасс, Слобожанщину и пытаются удержать свои позиции на Юге. Враг имеет определенные тактические успехи благодаря безумным артиллерийским обстрелам, но "победным" настроением оккупанты похвастаться не могут.

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ВСУ наносят врагу тяжелые потери

Нашим разведчикам удалось перехватить разговор боевика так называемой "ДНР". Он жалуется на тяжелые бои с украинскими воинами и большие потери.

По его словам, его подразделение практически ликвидировано, ВСУ вели очень прицельный огонь по позициям врага.

Нас разбили в пух и прах. С 12-ти начали обстреливать, хотя бы раз нас прикрыли. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. Сказали эвакуироваться, мы потом приехали, а нас спрашивают, почему позиции оставили. Мол, возвращайтесь. Да идите вы на... Вам надо, вы и возвращайтесь,

– жалуется оккупант.

Также он добавил, что подразделение понесло бешеные потери, россияне убежали, а российский комбат, недавно праздновавший 30-летие, также ликвидирован.

Война России против Украины: последние новости

На временно оккупированных территориях россияне продолжают издеваться над мирным населением. Стало известно о том, что в Энергодаре оккупанты берут людей в плен, пытают, бьют током и сажают в тюрьму. Также россияне выбивают из людей "признание" и требуют выкуп за их освобождение.

НАТО планирует развернуть свои силы в Восточной Европе. Сообщается, что это может быть наибольшее развертывание сил Североатлантического союза со времен Холодной войны. Кроме того, в Мадриде НАТО может принять новую стратегическую концепцию, согласно которой с Кремлем разорвут все возможные связи, а Россия будет рассматриваться исключительно как угроза безопасности. Сообщается, что варианты развертывания дополнительных сил НАТО на восточном европейском фланге еще не прорабатываются.

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