В США разбился гидросамолет: есть погибший и много пропавших без вести

Над заливом Мутини в штате Вашингтон разбился гидросамолет. Один человек погиб, а еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Самолет летел из Фрайдей-Гарбор, популярного туристического места на островах Сан-Хуан, в Рентон, южный пригород Сиетла. Сообщение об аварии поступило 4 сентября в 15.11.

Интересно Угонщик самолета в США, который угрожал врезаться в маркет, приземлился в поле

9 человек пропали без вести

Один человек погиб, а девять числятся пропавшими без вести, в том числе ребенок, после того, как гидросамолет разбился в воскресенье днем в Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, сообщила береговая охрана США,

– говорится в сообщении.

Самолет упал в заливе Мутини у острова Уидби, примерно в 50 километрах к северо-западу от центра Сиэтла.

На месте трагедии работали четыре корабля береговой охраны, спасательный вертолет и самолет, а также ближайшие спасательные и правоохранительные службы.

Впоследствии береговая охрана сообщила, что одно тело было найдено, а девять человек все еще считались пропавшими без вести по состоянию на 21:00. Причина падения самолета еще не известна.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что это был одномоторный винтовой самолет de Havilland DHC-3 Otter. Гидросамолеты являются обычным явлением вокруг Пьюджет-Саунда, залива Тихого океана.

Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте 5 сентября от Генштаба: видео