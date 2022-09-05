Літак летів із Фрайдей-Гарбор, популярного туристичного місця на островах Сан-Хуан, до Рентона, південного передмістя Сієтла. Повідомлення про аварію надійшло 4 вересня о 15:11.

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9 людей зникли безвісти

Одна людина загинула, а дев’ятеро вважаються зниклими безвісти, у тому числі дитина, після того, як гідролітак розбився в неділю вдень у П’юджет-Саунд у штаті Вашингтон, повідомила берегова охорона США,

– мовиться в повідомленні.

Літак впав у затоці Мутіні біля острова Уідбі, приблизно 50 кілометрів на північний захід від центру Сієтла.

На місці працювали безліч спецслужб

На місці трагедії працювали чотири кораблі берегової охорони, рятувальний гелікоптер і літак, а також найближчі рятувальні та правоохоронні служби.

Згодом берегова охорона повідомила, що одне тіло було знайдено, а дев'ять людей все ще вважалися зниклими безвісти станом на 21:00. Причина падіння літака ще не відома.

Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що це був одномоторний гвинтовий літак de Havilland DHC-3 Otter. Гідролітаки є звичайним явищем навколо П’юджет-Саунду, затоки Тихого океану.

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