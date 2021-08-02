Трагедия случилась на горе Сечеда, что в Альпах. Об этом сообщила мать блогера.

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В Альпах погиб 22-летний блогер

Блогер отправился по необычному туристическому маршруту. Путь пролегал через известняковый горный массив. Там есть крутые обрывы и острые скалы.

Блогер на телефон записывал экстремальное видео и сорвался со скалы. Предварительно известно, что скала имела высоту 200 метров. Когда спасатели отправились на поиски, то мужчина был уже мертв.

Гибель подтвердили в МИД. Там отметили, что могут подтвердить, что гражданин Дании погиб в Италии.

Что известно про Альберта Дирлунда

Это 22-летний блогер из Дании. Он имел 175 тысяч подписчиков на ютубе и 230 тысяч – в инстаграме.

Зарегистрировал блог на ютубе в 2016 году. Снимал музыкальные и комедийные видео.

В горы блогер пошел со своими друзьями.

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