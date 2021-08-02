Трагедія трапилась на горі Сечеда, що у Альпах. Про це повідомила мати блогера.

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У Альпах загинув 22-річний блогер

Блогер вирушив незвичним туристичним маршрутом. Шлях пролягав через вапняковий гірський масив. Там є стрімкі урвища та гострі скелі.

Блогер на телефон записував екстремальне відео та зірвався зі скелі. Попередньо відомо, що скеля мала висоту 200 метрів. Коли рятувальники вирушили на пошуки, то чоловік був вже мертвим.

Загибель підтвердили у МЗС. Там зазначили, що громадянин Данії загинув в Італії.

Що відомо про Альберта Дірлунда

Це 22-річний блогер з Данії. Він мав 175 тисяч підписників на ютубі та 230 тисяч – в інстаграмі.

Зареєстрував блог на ютубі в 2016 році. Знімав музичні та комедійні відео.

У гори блогер пішов зі своїми друзями.

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