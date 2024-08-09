На борту могло быть более 60 человек: ужасающее видео падения самолета в Бразилии

В Бразилии разбился пассажирский самолет. СМИ сообщают, что на борту могло находиться более 60 человек. Момент падения самолета попал на видео.

Вечером 9 августа ряд изданий сообщил об авиакатастрофе в Бразилии недалеко от Сан-Паулу. Отмечается, что разбился пассажирский турбовинтовой самолет ATR-72. Сеть заполонили кадры, как воздушное судно на большой скорости врезается в землю.

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Нырнул в землю

Издание G1 утверждает, что на борту находилось 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Однако пока информации о пострадавших нет.

Зато есть кадры, на которых зафиксировано падение самолета с разных ракурсов. Он крутится в небе, а затем резко пикирует вниз. Слышен звук взрыва и видно огромный столб черного дыма.

Самолет падает и разбивается: смотрите видео

Пожар на месте падения самолета: смотрите видео

Момент падения судна в Бразилии: смотрите видео

К слову, в польском городе Гдыня разбился военный самолет M-346 Bielik, который готовился к авиашоу.