К сожалению, в результате авиакатастрофы на Востоке погибли 5 американских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны США.
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Вертолет разбился во время дозаправки
Сообщается, что воздушное судно разбилось 10 ноября "во время плановой миссии дозаправки в воздухе в рамках военной подготовки".
Мы оплакиваем трагическую гибель пяти американских военнослужащих во время несчастного случая на учениях в Средиземном море рано утром в субботу… Я молюсь о патриотах, которых мы потеряли сегодня, а также о их семьях, близких и товарищах по команде,
– сообщил министр обороны Ллойд Остин.
Он рассказал, что сейчас идет сбор информации об этой смертельной катастрофе. И Америка будет помнить о служении и жертве военнослужащих.
Джо Байден также отреагировал на смертельную катастрофу. Он рассказал, что оплакивает потерю вместе с первой леди.
Наши военнослужащие каждый день рискуют своей жизнью за нашу страну. Они с готовностью идут на риск, чтобы обеспечить безопасность американского народа. А их ежедневная храбрость и самоотверженность является неизбежным свидетельством того, что лучше в нашей стране. Джилл и я молимся о семьях и друзьях, которые потеряли драгоценного близкого человека – частицу своей души. Весь наш народ разделяет их горе,
– говорится на сайте Белого дома.
Что известно о катастрофе
- О крушении стало известно 12 ноября. Однако в европейском командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов отметили, что трагедия произошла 10 ноября.
- Ранее СМИ сообщили о том, что разбился самолет. Однако в Минобороны США заявили, что упал именно вертолет.
- Имена погибших пока не разглашаются. Сначала нужно сообщить родственникам.
- В ВС США отметили, что вылет самолета был чисто обучающим и никаких признаков враждебной деятельности нет.