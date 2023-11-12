В частности, инцидент произошел во время тренировочного полета самолета. Все детали авиакатастрофы еще устанавливают военные.
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Авиакатастрофа с самолетом Воздушных сил США
В европейском командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов отметили, что авиакатастрофа произошла 10 ноября. В частности, именно тогда самолет совершил свой вылет и упал в Средиземное море.
Пока неизвестно, какова была судьба экипажа американского воздушного судна. В ВС США подчеркнули, что все причины инцидента еще выясняются.
Однако мы можем точно сказать, что вылет самолета был сугубо обучающим и никаких признаков вражеской деятельности нет,
– говорится в сообщении.
Кроме того, военные Соединенных Штатов пообещали предоставить больше информации об авиакатастрофе со временем. В то же время там отметили, что из уважения к пострадавшим семьям военные не обнародуют дальнейшую информацию о привлеченном персонале к управлению воздушным судном.
Ранее в США разбился самолет МиГ-23
- В августе 2023 года в США разбился советский самолет МиГ-23. В частности, авиакатастрофа могла произойти во время авиашоу, сделанного американскими военными.
- В итоге стало известно, что два пилота самолета успешно катапультировались. Их госпитализировали в больницу, однако уже там выяснили, что летчики не получили значительные травмы и не пострадали в результате катастрофы.
- В конце концов, в США начали расследование касаемо падения самолета МиГ-23. Это воздушное судно упало на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл возле Детройта и повредило несколько автомобилей, стоявших на месте падения воздушного судна.
- Следует отметить, что МиГ-23 – советский многоцелевой истребитель с изменяющейся конфигурацией крыла. Он предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в пользу войск оперативно-стратегического объединения.