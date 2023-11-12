Зокрема, інцидент стався під час тренувального польоту літака. Наразі всі деталі авіакатастрофи ще встановлюють військові.
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Авіакатастрофа з літаком Повітряних сил США
У європейському командуванні Збройних сил Сполучених Штатів зазначили, що авіакатастрофа сталася 10 листопада. Зокрема, саме тоді літак здійснив свій виліт і впав у Середземне море.
Наразі достеменно невідомо, якою була доля екіпажу американського повітряного судна. У ЗС США наголосили, що всі причини інциденту ще з'ясовують.
Однак ми можемо точно сказати, що виліт літака був суто навчальним і жодних ознак ворожої діяльності немає,
– мовиться у дописі.
Крім того, військові Сполучених Штатів пообіцяли надати більше інформації щодо авіакатастрофи згодом. Водночас там наголосили, що з поваги до постраждалих сімей військові наразі не оприлюднюють інформацію про залучений персонал до керування повітряним судном.
Раніше у США розбився літак МіГ-23
- У серпні 2023 року у США розбився радянський літак МіГ-23. Зокрема, авіакатастрофа могла статися під час авіашоу, яке робили американські військові.
- Зрештою стало відомо, що двоє пілотів літака успішно катапультувалися. Їх госпіталізували у лікарню, однак уже там з'ясували, що льотчики не отримали значних травм і не постраждали внаслідок катастрофи.
- Зрештою у США розпочали розслідування щодо падіння літака МіГ-23. Це повітряне судно впало на стоянку житлового комплексу в місті Бельвілл біля Детройта і пошкодило декілька автомобілів, які стояли на місці падіння повітряного судна.
- Варто зазначити, що МіГ-23 – радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Він призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання.