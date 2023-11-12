Инцидент произошел 11 ноября в Мак-Кинне, городе на севере Техаса.

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Как произошла авария

Как сообщают местные СМИ, примерно в 12:30 в аэропорту Aero Country во время посадки одномоторный Lancair IV-P вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет перелетел через забор аэропорта, а затем врезался в автомобиль.

Момент столкновения самолета и авто: видео Fox4 News

Известно, что воздушное судно следовало из Мидленда и пыталось осуществить аварийную посадку в Мак-Кинни.

В пожарной службе, прибывшей на место ДТП, рассказали о трех пострадавших. Двое из них были из самолета, а третий – из легковушки. Всем оказали медицинскую помощь на месте. Однако одного человека с незначительными травмами пришлось госпитализировать.

В настоящее время местные власти взялись за расследование причин и обстоятельств столкновения.

В США разбился военный самолет: есть ли враждебный след

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Кроме того, там заявили, что продолжается расследование обстоятельств авиакатастрофы. В то же время в американских Вооруженных Силах объяснили, что вылет самолета был сугубо учебным и никакой речи о враждебной деятельности идти не может.

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В Чехии 12 сентября около 9:00 утра разбился самолет. Он упал в сад семейного дома, где, к счастью, никого не было. Впрочем, двое находившихся на борту мужчин, погибли от полученных травм. Их пытались реанимировать в течение 40 минут, но безуспешно.