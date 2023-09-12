Погибшие были на борту самолета

Самолет разбился около девяти часов утра. На место происшествия сразу выехали все спасательные службы, были привлечены два вертолета воздушных спасателей и два наземных экипажа.

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Оба мужчины получили тяжелые множественные травмы. Несмотря на усилия всех экипажей на месте происшествия и продолжавшиеся около 40 минут реанимационные мероприятия, они, к сожалению, умерли от полученных травм,

– сказала спикер Центральночесской спасательной службы Моника Новакова.

Продолжается расследование причин крушения, к которому также будут привлечены инспекторы Института профессионального расследования причин авиационных катастроф.

Самолет упал в сад семейного дома, где, к счастью, никого не было.

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