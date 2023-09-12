Погибшие были на борту самолета
Самолет разбился около девяти часов утра. На место происшествия сразу выехали все спасательные службы, были привлечены два вертолета воздушных спасателей и два наземных экипажа.
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Оба мужчины получили тяжелые множественные травмы. Несмотря на усилия всех экипажей на месте происшествия и продолжавшиеся около 40 минут реанимационные мероприятия, они, к сожалению, умерли от полученных травм,
– сказала спикер Центральночесской спасательной службы Моника Новакова.
Продолжается расследование причин крушения, к которому также будут привлечены инспекторы Института профессионального расследования причин авиационных катастроф.
Самолет упал в сад семейного дома, где, к счастью, никого не было.
В России разбился Л-39
- Напомним, что недавно в российской Адыгее разбился вражеский самолет Л-39, совершавший учебно-тренировочный полет. В результате один российский летчик ранен, еще один – успешно самоликвидировался.
- Командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб из-за падения самолета Л-39.