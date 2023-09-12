Загиблі були на борту літака

Літак розбився близько 9:00 ранку. На місце події відразу виїхали всі рятувальні служби, були залучені два вертольоти повітряних рятувальників і два наземних екіпажі.

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Обидва чоловіки отримали важкі множинні травми. Попри зусилля всіх екіпажів на місці події і реанімаційні заходи, що тривали близько 40 хвилин, вони, на жаль, померли від отриманих травм,

– сказала речниця Центральночеської рятувальної служби Моніка Новакова.

Триває розслідування причин аварії, до якого також будуть залучені інспектори Інституту професійного розслідування причин авіаційних катастроф.

Літак упав в сад сімейного будинку, де на щастя, нікого не було.

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