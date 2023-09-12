Загиблі були на борту літака
Літак розбився близько 9:00 ранку. На місце події відразу виїхали всі рятувальні служби, були залучені два вертольоти повітряних рятувальників і два наземних екіпажі.
Дивіться також В Угорщині розбився літак: є жертви та постраждалі
Обидва чоловіки отримали важкі множинні травми. Попри зусилля всіх екіпажів на місці події і реанімаційні заходи, що тривали близько 40 хвилин, вони, на жаль, померли від отриманих травм,
– сказала речниця Центральночеської рятувальної служби Моніка Новакова.
Триває розслідування причин аварії, до якого також будуть залучені інспектори Інституту професійного розслідування причин авіаційних катастроф.
Літак упав в сад сімейного будинку, де на щастя, нікого не було.
В Росії розбився Л-39
- Нагадаємо, що нещодавно у російській Адигеї розбився ворожий літак Л-39, який здійснював навчально-тренувальний політ. Внаслідок цього один російський льотчик поранений, ще один – успішно самоліквідувався.
- Командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадім Гуров загинув через падіння літака Л-39.