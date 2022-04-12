Разбит авиаударами и вражеской артиллерией, но несокрушим: фото из разрушенного Чернигова

Разбитый авиаударами и российской артиллерией город-герой Чернигов не сдается. Журналисты посетили город и показали кадры разрушений.

Министерство внутренних дел Украины организовало въезд в Чернигов для журналистов ведущих мировых и украинских медиа. Также МВД опубликовало фотографии города, которым он является сегодня.

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Чернигов более месяца был в окружении оккупантов с трех сторон. Журналистам удалось узнать, как выживал город, какими были разрушения, что делалось для жизнеобеспечения и спасения жителей областного центра, а также городов и сел области.

Фото Чернигова после вторжения России:

Представители медиа побывали в нескольких трагических точках Чернигова и области. Стадион имени Юрия Гагарина стал первой точкой, где побывали корреспонденты. Еще до недавнего времени там проводил свои матчи ФК Десна, а сегодня футбольное поле покрыто последствиями от бомбардировок. Еще одним разрушенным архитектурным памятником Чернигова стало старинное помещение библиотеки.

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