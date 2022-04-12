Міністерство внутрішніх справ України організувало в'їзд в Чернігів для журналістів провідних світових та українських медіа. Також МВС опублікувало фотографії міста, яким воно є сьогодні.

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Чернігів понад місяць був в оточенні окупантів з трьох боків. Журналістам вдалось дізнатись як виживало місто, якими були руйнування, що робилося для життєзабезпечення та порятунку мешканців обласного центру та міст і сіл області.

Фото Чернігова після вторгнення Росії:

Представники медіа побували у кількох трагічних точках Чернігова та області. Стадіон імені Юрія Гагаріна став першою точкою, де побували кореспонденти. Ще до недавно там проводив свої матчі ФК Десна, а сьогодні футбольне поле вкрите наслідками від бомбардувань. Ще однією зруйнованою архітектурною пам'яткою Чернігова стало старовинне приміщення бібліотеки.

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