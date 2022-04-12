Окупанти затримали старосту та звинувачували у тому, що вона нібито "працювала коригувальницею вогню" для українських військових.

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Як окупанти знущалися зі старости села

Спочатку Ганну Гавриліну вивезли до наметового містечка, де впродовж тижня тримали у холоді та майже без сну. Під час щоденних допитів їй погрожували розправою:

били по голові замком,

стріляли над головою,

погрожували прострелити коліна.

Потім жінку доставили в СІЗО Курська (на території РФ), в якому за висловлювання проукраїнської позиції зістригли волосся.

Ганна Гавриліна розповіла, що одна з її співвітчизниць через катування намагалась повіситись на тюремному простирадлі.

Омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що, захоплюючи українців в полон, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права.

До слова, російські загарбники взяли в полон військового Збройних Сил України на Сумщині. Захисник тривалий час не виходив на зв'язок з рідними. Після цього окупанти написали його матері, що взяли її сина в полон.

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