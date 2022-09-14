Об этом для 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Она побывала на деоккупированных территориях.

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"Мы посетили село Вербовка. Это рядом с Балаклеей. И посетили саму Балаклею. Это первый крупный город, который освободили в Харьковской области. Он стратегически важен. Я считаю, что вера в наш успех началась с Балаклеи", – отметила Черненко.

Уничтожили школу

По словам журналистки, село Вербовка является одним из самых больших в районе. Местную школу, где учились 303 ребенка, россияне разрушили, когда уже отходили.

Они просто мстили, – сказала Черненко.



Школа в Вербовке / Скриншот по видео 24 канала

Журналист рассказала, что есть проблема с мобильной связью и интернетом, и не всегда можно узнать оперативные новости. Все ждали, что сначала будут освобождать Херсонскую область.

"Я познакомилась с пожилой парой. Они сами себе откладывали освобождение и ждали. Думали, возможно, это будет весна или следующее лето. Когда они услышали украинский язык и увидели шевроны военных, то это была настоящая искренняя радость", – сообщила корреспондент.

Она добавила, что многие переживают, чтобы оккупанты не вернулись назад. Это один из самых больших страхов.

Количество жертв неизвестно

Черненко сказала, что перед самым освобождением Балаклеи россияне обстреляли автомобиль с двумя гражданскими людьми. Погибли двое мужчин.

Также произошел первый случай эксгумации. Корреспондент сообщила, что минимум 5 тел обнаружили в стихийных могилах. Сколько еще есть таких захоронений и сколько людей пропали без вести, пока никто не говорит.

"Мы общались с главой Изюмского района, куда сейчас входит Балаклея. Он подчеркнул, что до сих пор под завалами в той же Балаклее и окрестностях остаются тела людей. В Харьковскую область вчера прибыли сводные отряды ГСЧС. Там взрывотехники и спасатели будут разбирать завалы. Они возьмутся за эту сложную работу", – отметила журналист.

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Защитники продолжают освобождать земли

Сейчас на деоккупированных территориях есть проблемы с электричеством и водой. Только начинают чинить мобильную связь. Черненко рассказала, что не дошло до голода из-за того, что рядом с Балаклеей небольшие села и можно было обменивать продукты или купить, если остались сбережения. Люди не получали пенсии. Оккупанты еще с весны не пускали украинскую гуманитарную помощь, а российской почти не было.

"Наши военные сообщили, что с 6 сентября освободили 3800 квадратных километров и более 300 населенных пунктов. В начале сентября у нас было оккупировано примерно 30% региона. Остается примерно 15%, но защитники и защитницы продолжают отвоевывать нашу землю", – рассказала Черненко.

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Она сообщила, что Балаклею освобождали Силы спецопераций ГУР и Сухопутные войска. По словам Черненко, россияне оставили не только сломанную и разбитую технику, но и целую, которая теперь будет воевать на нашей стороне.

"Местные рассказывают, как оккупанты бежали. Они просто на бронированную технику как гроздьями навешивались и уезжали. Это было очень спешно. Некоторых военных даже забыли и бросили на произвол судьбы", – добавила корреспондент.

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