Про це для 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона побувала на деокупованих територіях.

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"Ми відвідали село Вербівка. Це поряд з Балаклією. І навідали саму Балаклію. Це перше велике місто, яке звільнили на Харківщині. Воно стратегічно важливе. Я вважаю, що віра в наш успіх почалася з Балаклії", – зазначила Черненко.

Знищили школу

За словами журналістки, село Вербівка є одним з найбільших у районі. Місцеву школу, де вчилися 303 дитини, росіяни зруйнували, коли вже відходили.

Вони просто мстилися, – сказала Черненко.



Школа у Вербівці / Скриншот з відео 24 каналу

Журналістка розповіла, що є проблема з мобільним зв'язком та інтернетом і не завжди можна дізнатися оперативні новини. Всі чекали, що спочатку звільнятимуть Херсонщину.

"Я познайомилася з літньою парою. Вони самі собі відкладали звільнення й чекали. Думали, можливо, це буде весна або наступне літо. Коли вони почули українську мову й побачили шеврони військових, то це була справжня щира радість", – повідомила кореспондентка

Вона додала, що багато людей переживають, щоб окупанти не повернулися назад. Це один з найбільших страхів.

Кількість жертв невідома

Черненко сказала, що перед самим звільненням Балаклії росіяни обстріляли автомобіль з двома цивільними людьми. Загинули двоє чоловіків.

Також відбувся перший випадок ексгумації. Кореспондентка повідомила, що мінімум 5 тіл знайшли у стихійних могилах. Скільки ще таких поховань є і скільки людей зникли безвісти поки ніхто не говорить.

"Ми спілкувалися з головою Ізюмського району, куди зараз входить Балаклія. Він наголосив, що досі під завалами в тій самій Балаклії й околицях лишаються тіла людей. До Харківщини вчора прибули зведені загони ДСНС. Там вибухотехніки й рятувальники, які розбиратимуть завали. Вони візьмуться за цю складну роботу", – зазначила журналістка.

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Захисники продовжують звільняти землі

Зараз на деокупованих територіях є проблеми з електрикою та водою. Тільки починають лагодити мобільний зв'язок. Черненко розповіла, що не дійшло до голоду через те, що поряд з Балаклією невеличкі села й можна було обмінювати продукти або купили, якщо залишилися заощадження. Люди не отримували пенсій. Окупанти ще з весни не пускали українську гуманітарну допомогу, а російської майже не було.

"Наші військові повідомили, що з 6 вересня звільнили 3800 квадратних кілометрів і понад 300 населених пунктів. На початку вересня у нас були окуповані приблизно 30% регіону. Залишається приблизно 15%, але захисники й захисниці продовжують відвойовувати нашу землю", – розповіла Черненко.

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Вона повідомила, що Балаклію звільняли Сили спецоперацій ГУР і Сухопутні війська. За словами Черненко, росіяни залишили не лише зламану й побиту техніку, а й цілу, яка тепер воюватиме на нашому боці.

"Місцеві розповідають, як окупанти бігли. Вони просто на броньовану техніку як гронами навішувалися й виїжджали. Це було дуже поспіхом. Деяких військових навіть позабували й кинули напризволяще", – додала кореспондентка.

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