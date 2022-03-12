Разбитые аудитории, спортзал: орки обстреляли физико-технический факультет университета Каразина
12 марта 2022 , 15:42Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Российские захватчики продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру нашего государства. От этого пострадал физико-технический факультет Харьковского университета имени Каразина в Пятихатках.
Из-за обстрелов российских террористов, повреждены здание факультета и спортзал. В потолке – следы от обстрелов.
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В результате обстрелов серьезно пострадали аудитории факультета и помещение лаборатории. Почти по всему корпусу выбиты стекла.
Последствия обстрела факультета университета Каразина в Пятихатках / Фото Валентина Бобкова
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