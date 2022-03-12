Через обстріли російських терористів, пошкоджені власне будівля факультету та спортзалу. У стелі – сліди від обстрілів.
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Унаслідок обстрілів серйозно постраждали авдиторії факультету та приміщення лабораторії. Майже по всьому корпусу вибиті шибки.
Наслідки обстрілу факультету університету Каразіна у П'ятихатках / Фото Валентина Бобкова
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