Разбитые и обгоревшие: оккупанты разрушили ряд исторических сооружений в Тростянце

За 30 дней оккупации города Тростянец на Сумщине российские войска нанесли непоправимый ущерб архитектуре и инфраструктуре города. Большинство зданий разбиты снарядами или обгорели.

Об этом в одном из интервью рассказал мэр Тростянца Юрий Бова. По его словам, в населенном пункте не осталось живого места.

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Враги бездумно крушили памятники архитектуры

Бова рассказывает, что сейчас полностью разрушена Лесхозная Красно-Тростянецкая Лесная научно-исследовательская станция города.

Это наш памятник архитектуры 19 века. Историческое сооружение вообще сгорело дотла. Там были уникальные камины, дубовые ступени, уникальная литература – все это хранилось веками,

– рассказал мэр.

Он добавил, что это была первая Лесхозная станция в Украине времен царской России, где накапливался багаж знаний о лесных культурах и лесоразведения.

Так же частично разрушен краеведческий музей-памятник архитектуры 18 века. Туда, по словам Бовы, попал снаряд. В здании выломаны ворота, есть повреждения и внутри.

В целом очень многие здания подверглись если не полному разрушению, то на 15 – 20% точно. Вскоре их придется восстанавливать,

– подытожил Бова.

Множество объектов до сих пор заминированы

За месяц под российской оккупацией, город Тростянец на Сумщине понес немалые потери. Точные последствия российского вторжения лишь устанавливаются. Многие объекты до сих пор заминированы, на местах работают спасатели, которые расчищают и сортируют боеприпасы.

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