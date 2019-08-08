Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана

В Кыргызстане задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Этому предшествовали столкновения между правоохранителями и сторонниками чиновника, которые не обошлись без кровопролития и жертв. Может ли конфликт приобрести общенациональный масштаб и чем это грозит – анализируют западные медиа.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. С поста президента он ушел добровольно и первое время находился в дружеских отношениях со своим преемником, Соронбаем Жеенбековым. Однако впоследствии стал публично критиковать его, а службы безопасности страны арестовали нескольких ключевых союзников Атамбаева.

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С самого Атамбаева сняли неприкосновенность в конце июня этого года. Генпрокуратура подозревает его в коррупции, однако он сам обвинения отвергал и назвал администрацию действующего президента Жеенбекова "мафиозным кланом".

Формальным поводом для задержания Атамбаева стали три отказа прийти на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.

Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. С первой попытки провести ее не удалось – сотрудникам спецназа сопротивлялись сторонники бывшего президента. В результате столкновений пострадали более 80 человек, один из силовиков погиб.



Алмазбек Атамбаев

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Возврат к насилию

ВВС сообщает о самых громких событиях, случившихся во время штурма резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Прежде всего речь идет о противостоянии между сторонниками Атамбаева и силовиками, гибели одного стража порядка и, наконец, об аресте экс-лидера страны.

Так, 8 августа Атамбаев сдался и был доставлен в столицу страны, Бишкек. Хотя перед этим он отказался добровольно идти в руки правоохранителей, отрицая обвинения в коррупции. По его словам, они являются политически мотивированными.

Первый штурм, вечером 7 августа, спровоцировал столкновения на территории резиденции. Силовики, как сообщает Комитет национальной безопасности Кыргызстана, стреляли резиновыми пулями, однако сторонники Атамбаева имели огнестрельное оружие. Защищая Атамбаева, они убили одного силовика, шестеро правоохранителей захватили. Бывший президент заявил, что их уволят впоследствии.

"Офицера спецназа доставили в больницу в очень тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. Несмотря на попытки реанимации, он умер", – цитирует издание Минздрав Кыргызстана.

Кыргызстан на карте мира

Много кто злится, что конфликт между двумя политиками угрожает стабильности всей страны. "Не дайте ввести себя в заблуждение, что мы выбираем между Атамбаевым и нынешней властью. Они из той же плоти", – цитирует издание популярного блогера Азима Азимова.

Военные машины и машины скорой помощи, приезжавшие в село, вместе с сообщениями о перестрелке, вызвали атмосферу страха. Но, похоже, широкая общественность не поддерживает ни одну из сторон,

– резюмирует ВВС.

Действующий президент страны, Сооронбай Жеенбеков отметил, что Атамбаев "грубо нарушил закон, предоставив жесткое вооруженное сопротивление силовикам". Также офис президента сократил отпуск, чтобы вернуться в Бишкек, и было созвано заседание Совета безопасности страны.

Противостояние может перерасти в гражданский конфликт

AFP, в свою очередь, подробно описывает ход событий изнутри.

Так, кадры с начала штурма показывают, как экс-президент со своими сторонниками находятся на дворе его резиденции и вдруг раздаются звуки выстрелов. Люди начинают кричать и разбегаться в поисках прикрытия.

Заметно, что несколько человек были ранены, а вооруженные бойцы в масках и шлемах забегают на территорию резиденции. "Не стреляйте в людей!"– закричал кто-то.

Как начинался штурм резиденции: видео

"В этот вечер спецназ напал на сторонников Атамбаева... Они открыли огонь, около 10 человек получили ранения", – сказала агентству представительница персонала Атамбаева.

AFP цитирует и свидетелей штурма, которые утверждают: некоторые из сторонников Атамбаева забрали оружие у силовиков, которые "отступили под натиском толпы". Люди насильно разоружали и били офицеров спецназа, которых потом взяли в заложники. Также полиция и сотни сторонников Атамбаева бросали камнями друг в друга.

"Атамбаев все еще находится у себя дома... ходят слухи, что будут направлены дополнительные силы. Люди здесь готовятся", – говорит источник агентству после первой, неудачной, попытки штурма.

Эксперты агентства выражают опасения, что противостояние может перерасти в гражданский конфликт, если обе стороны решат довести его до конца. Это называют "самым страшным потенциальным результатом".

В районе резиденции "глушили" телефонное покрытие и Интернет

Anadolu Agency отмечает: сотни сторонников Атамбаева пытались защитить его. И вокруг его резиденции, которая расположена примерно в 20 километрах от столицы, Бишкека, был предпринят широкий спектр мер безопасности.

Здесь также подробно рассказывают о раненых, число которых возросло. Так, 22 из них получили ранения камнями, 13 – резиновыми пулями, четверо – огнестрельные ранения, еще 6 человек получили травмы во время падения.

Сотни парней, признавших себя сторонниками Атамбаева, вступили в столкновения с полицией, которая продолжала осуществлять меры безопасности в селе. Асанов призвал толпу разойтись, тогда как они требовали иметь возможность подойти к дому Атамбаева и восстановить телефонное покрытие и Интернет.

Спецподразделения же, после неудачной попытки штурма, покинули резиденцию. Заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов тогда Anadolu сказал: "Все будет решено диалогом. Сейчас мы работаем над этим".

Ранее Атамбаев записал видеообращение к нации, в котором поблагодарил тех, кто его поддерживал, и сказал, что хочет дать письменные показания в полиции. Тогда он назвал попытку правительства арестовать его "нарушением конституции" и призвал их прекратить открывать огонь по "собственной нации".

Сцена спокойствия в резиденции разрушилось за миг

Radio Free Europe/Radio Liberty отмечает: киргизские спецподразделения дважды штурмовали резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Вторая попытка оказалась удачной – его задержали.

Правоохранители использовали шумовые гранаты и слезоточивый газ, когда 7 августа ворвались в резиденцию, где были десятки сторонников Атамбаева. Тут же вспоминают и о схватках, раненых и заложниках. В частности, журналисты RFE/RL, которые находились в резиденции Атамбаева, сообщали, что видят, как всех шестерых задержанных сторонниками экс-президента силовиков забрали в одном транспортном средстве.

Уровень напряжения оставался высоким и на следующий день после того, как элитные силовики не смогли арестовать 62-летнего Атамбаева. Так, выступая на внеочередной сессии Совета безопасности 8 августа, Жеенбеков заявил, что Атамбаев несет полную ответственность за насилие.

"Алмазбек Атамбаев полностью игнорировал конституцию и законы Кыргызской Республики и препятствовал правовому выполнению расследований с применением оружия", – сказал Жээнбеков, приказав Совету "как можно швидще принять всех необходимых мер для установления мира и безопасности в стране".

Обращения к народу от экс-президента Атамбаева.



«Власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана — это свободные люди, для которых честь дороже жизни». pic.twitter.com/0HBEcXmj3z — Рамиль Харисов (@RRHarisov) August 8, 2019

Атамбаев же в свою очередь назвал попытку арестовать его неконституционной и незаконной, а 8 августа заявил журналистам в резиденции, что именно Жеенбеков и его правительство несут ответственность за насилие за то, как они провели рейд.

Вчера они не сказали, что пришли забрать меня на допрос. Они пришли, как бандиты, и начали стрелять в людей. В течение одного-двух месяцев я говорил, что буду использовать оружие, чтобы защитить себя, если кто-то осмелится попасть в мой дом. У меня есть пистолет, который я получил в подарок, и винтовка,

– сказал экс-президент, добавив, что у его сторонников нет огнестрельного оружия.

Атамбаев подтвердил, что его сторонники удерживают шесть силовиков, и он призвал освободить их, поскольку "они тоже чьи-то дети".

Он, как пишут журналисты издания, ранее заявлял также, что проведет пресс-конференцию на вокзале, а потом поведет своих сторонников к зданию правительства на митинг.

"Мы сплотимся, чтобы никто не имел нас за баранов. То, что произошло вчера, было покушением на захват... Генеральный прокурор делает вид, что не знает закона, а возможно, он и вправду не знает его. Мой дом находится под защитой государства, пока суд не решит иначе, и никто не имеет права на преступление", – цитирует издание Атамбаева.

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