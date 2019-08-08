Розтрощений спокій: світові ЗМІ про штурм резиденції екс-президента Киргизстану

У Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Цьому передували сутички між правоохоронцями та прихильниками чиновника, які не обійшлися без кровопролиття та жертв. Чи може конфлікт набути загальнонаціонального масштабу і чим це загрожує – аналізують західні медіа.

Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану з 2011 по 2017 рік. З посту президента він пішов добровільно і перший час перебував у дружніх стосунках зі своїм наступником, Соронбаєм Жеенбековим. Однак згодом став публічно критикувати його, а служби безпеки країни заарештували кількох ключових союзників Атамбаєва.

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З самого Атамбаєва зняли недоторканність у кінці червня цього року. Генпрокуратура підозрює його в корупції, однак він сам звинувачення відкидав і назвав адміністрацію чинного президента Жеенбекова "мафіозним кланом".

Формальним приводом для затримання Атамбаєва стали три відмови прийти на допит у кримінальній справі, де він проходить свідком.

Операція по затриманню Атамбаєва почалася 7 серпня. З першої спроби провести її не вдалося – співробітникам спецназу чинили опір прихильники колишнього президента. В результаті сутичок постраждали понад 80 осіб, один із силовиків загинув.



Алмазбек Атамбаєв

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Повернення до насильства

ВВС повідомляє про найгучніші події, що трапилися під час штурму резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Передусім йдеться про протистояння між прихильниками Атамбаєва та силовиками, загибель одного правоохоронця та, зрештою, про арешт екс-лідера країни.

Так, 8 серпня Атамбаєв здався і був доставлений до столиці країни, Бішкеку. Хоча перед цим він відмовився добровільно йти до рук правоохоронців, заперечивши звинувачення у корупції. За його словами, вони є політично мотивованими.

Перший штурм, увечері 7 серпня, спровокував сутички на території резиденції. Силовики, як повідомляє Комітет національної безпеки Киргизстану, стріляли гумовими кулями, однак прихильники Атамбаєва мали вогнепальну зброю. Захищаючи Атамбаєва, вони убили одного силовика, шістьох правоохоронців захопили. Колишній президент заявив, що їх звільнять згодом.

"Офіцера спецназу доставили до лікарні в надзвичайно важкому стані з вогнепальним пораненням. Незважаючи на спроби реанімації, він помер", – цитує видання МОЗ Киргизстану.



Киргизстан на карті світу

Багато хто злиться, що конфлікт між двома політиками загрожує стабільності всієї країни. "Не дайте ввести себе в оману, що ми обираємо між Атамбаєвим та нинішньою владою. Вони з тієї самої плоті", – цитує видання популярного блогера Азима Азімова.

Військові машини та машини швидкої допомоги, що проїжджали до села, разом із повідомленнями про перестрілку, викликали атмосферу страху. Але, схоже, широка громадськість не підтримує жодну зі сторін,

– резюмує ВВС.

Чинний президент країни, Сооронбай Жеенбеков, зазначив, що Атамбаєв "грубо порушив закон, надавши жорсткий озброєний опір силовикам". Також офіс президента скоротив відпустку, щоб повернутися до Бішкека, та було скликано засідання Ради безпеки країни.

Протистояння може перерости у громадянський конфлікт

AFP, своєю чергою, детально описує перебіг подій зсередини.

Так, кадри з початку штурму показують, як екс-президент зі своїми прихильниками перебувають на дворі його резиденції і раптом лунають звуки пострілів. Люди починають кричати та розбігатися у пошуках прикриття.

Помітно, що кілька осіб було поранено, а озброєні бійці в масках та шоломах забігають на територію резиденції. "Не стріляйте в людей!" – закричав хтось.

Як починався штурм резиденції: відео



"Цього вечора спецназ напав на прихильників Атамбаєва... Вони відкрили вогонь, близько 10 людей отримали поранення", – сказала агентству представниця персоналу Атамбаєва.

AFP цитує і свідків штурму, які стверджують: деякі з прихильників Атамбаєва забрали зброю у силовиків, які "відступили під натиском натовпу". Люди насильно роззброювали та били офіцерів спецназу, яких потім взяли в заручники. Також поліція та сотні прихильників Атамбаєва кидали камінням один в одного.

"Атамбаєв все ще перебуває у себе вдома... ходять чутки, що будуть направлені додаткові сили. Люди тут готуються", – говорить джерело агентству після першої, невдалої, спроби штурму.

Експерти агентства висловлюють побоювання, що протистояння може перерости у громадянський конфлікт, якщо обидві сторони вирішать довести його до кінця. Це називають "найстрашнішим потенційним результатом".

У районі резиденції "глушили" телефонне покриття та Інтернет

Anadolu Agency зазначає: сотні прихильників Атамбаєва намагалися захистити його. І навколо його резиденції, яка розташована приблизно в 20 кілометрах від столиці, Бішкеку, було вжито широкий спектр заходів безпеки.

Тут також детально розповідають про поранених, кількість яких зросла. Так, 22 з них отримали поранення камінням, 13 – гумовими кулями, четверо – вогнепальні поранення, ще 6 осіб травмувалися під час падіння.

Сотні молодиків, що визнали себе прихильниками Атамбаєва, вступили в сутички з поліцією, яка продовжувала здійснювати заходи безпеки в селі. Асанов закликав натовп розійтися, тоді як вони вимагали мати можливість підійти до будинку Атамбаєва і відновити телефонне покриття та Інтернет.

Спецпідрозділи ж, після невдалої спроби штурму, покинули резиденцію. Заступник міністра внутрішніх справ Киргизстану Курсан Асанов тоді сказав Anadolu: "Все буде вирішено діалогом. Зараз ми працюємо над цим".

Раніше Атамбаєв записав відеозвернення до нації, у якому подякував тим, хто його підтримував, та сказав, що хоче дати письмові свідчення в поліції. Тоді він назвав спробу уряду заарештувати його "порушенням конституції" і закликав їх припинити відкривати вогонь по "власній нації".

Сцена спокою у резиденції зруйнувалася за мить

Radio Free Europe/Radio Liberty зазначає: киргизькі спецпідрозділи двічі штурмували резиденцію екс-президента Алмазбека Атамбаєва. Друга спроба виявилася вдалою – його затримали.

Правоохоронці використовували шумові гранати та сльозогінний газ, коли 7 серпня увірвалися до резиденції, де були десятки прихильників Атамбаєва. Тут же згадують і про сутички, поранених та заручників. Зокрема, журналісти RFE/RL, які перебували у резиденції Атамбаєва, повідомляли, що бачать, як всіх шістьох затриманих прихильниками екс-президента силовиків забрали в одному транспортному засобі.

Рівень напруги залишався високим і наступного дня після того, як елітні силовики не змогли заарештувати 62-річного Атамбаєва. Так, виступаючи на позачерговій сесії Ради національної безпеки 8 серпня, Жеенбеков заявив, що Атамбаєв несе повну відповідальність за насильство.

"Алмазбек Атамбаєв повністю ігнорував конституцію та закони Киргизької Республіки і перешкоджав правовому виконанню розслідувань із застосуванням зброї", – сказав Жеенбеков, наказавши Раді "якомога швидще вжити всіх необхідних заходів для встановлення миру та безпеки в країні".

Обращения к народу от экс-президента Атамбаева.



«Власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана — это свободные люди, для которых честь дороже жизни». pic.twitter.com/0HBEcXmj3z — Рамиль Харисов (@RRHarisov) August 8, 2019

Атамбаєв же своєю чергою назвав спробу заарештувати його неконституційною та незаконною, а 8 серпня заявив журналістам в резиденції, що саме Жеенбеков та його уряд несуть відповідальність за насильство через те, як вони провели рейд.

Вчора вони не сказали, що прийшли забрати мене на допит. Вони прийшли, як бандити, і почали стріляти в людей. Протягом одного-двох місяців я говорив, що буду використовувати зброю, щоб захистити себе, якщо хтось наважиться потрапити в мій дім. У мене є пістолет, який я отримав у подарунок, і гвинтівка,

– сказав екс-президент, додавши, що у його прихильників немає вогнепальної зброї.

Атамбаєв підтвердив, що його прихильники утримують шість силовиків, і він закликав звільнити їх, оскільки "вони теж чиїсь діти".

Він, як пишуть журналісти видання, раніше заявляв також, що проведе прес-конференцію на вокзалі, а потім поведе своїх прихильників до будівлі уряду на мітинг.

"Ми згуртуємось, щоб ніхто не мав нас за баранів. Те, що відбулося вчора, було замахом на захоплення... Генеральний прокурор робить вигляд, що не знає закону, а можливо, він і справді не знає його. Мій дім перебуває під захистом держави, поки суд не вирішить інакше, і ніхто не має права на злочин", – цитує видання Атамбаєва.

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