Разблокировка портов для Украины – это вопрос выживания экономики, – Водовиз

Поставки водным путем остаются экономически выгодным решением. Ни авто, ни железнодорожный транспорт не может стать выгодной альтернативой. Это обусловлено ограничениями пропускной способности и неоправданной себестоимостью.

Об этом заявил руководитель проектного офиса генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Александр Водовиз. По его словам, в период турбулентной ситуации на международных рынках выход России из зернового соглашения стал большой новостью для украинской экономики. Хотя это соглашение де-факто не работало в течение последних трех месяцев, но его влияние на региональную торговлю и логистику в дальнейшем является важным фактором.

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Необходимо возвращаться к полноценному функционированию украинских морских портов

Как отметил Водовиз, российская сторона приняла решение о выходе по инициативе еще давно, после чего начала тормозить работу зернового коридора. А сейчас это решение просто было формализовано. В то же время он отметил, что лично считает зерновое соглашение "легитимизацией пиратства" в Черном море.

Зерновое соглашение легитимировало право России на то, чтобы выходили только те корабли, которые она хочет и только в определенном порядке. И проверка, которую она желает. Выходит, что русские все корабли идут со всем, а наши корабли – не идут. Для нас цена вопроса, если все корабли уйдут – где-то 20 миллиардов долларов в год, для них – от 80 – 100 миллиардов долларов. Вот весь Азово-Черноморский бассейн России, все товары, выходящие через Босфор, для них это вопрос 100 миллиардов гривен. Мы как-то об этом вопросе немного забыли,

– заметил Водовоз.

Он подчеркнул, что необходимо возвращаться к полноценному функционированию украинских морских портов, как это было до полномасштабного вторжения России и не ограничиваться зерном.

Водовоз уточнил, что зерно – это всего 40% от того, что поставляла Украина на экспорт морским путем. Еще 40% – это металл, и 20% – все остальное.

При всем уважении к ООН они не думают об экономических интересах Украины, им важно, что будет в Европе, что будет в мире. А что тогда будет? Тогда голодные беженцы, которые отправятся в Европу и в Америку. Им это не нужно, поэтому было принято решение по зерну. Но для Украины, я думаю, это неправильное решение. Для Украины решение – это когда будут открыты все порты и поедут все продукты,

– подчеркнул руководитель проектного офиса.

Он поддержал решение Минобороны объявить все суда, которые будут двигаться к контролируемым россиянами портам военными целями. Но добавил, что Украина должна показать силу в Черном море, чтобы иметь более выгодную позицию на предстоящих переговорах.

Сейчас, без открытия портов, у Украины есть только два варианта – железная дорога и автотранспорт. Но тогда появляются вопросы себестоимости и пропускной способности.

"Есть логистика, есть себестоимость этой логистики. Если вы увеличиваете коридор на продукцию, которая шла кораблем, вы теперь ее отправляете по железной дороге, – понятно, что ее себестоимость будет очень велика. И здесь вопрос, готов ли производитель в убыток ее грузить, или нет? Мы не готовы. Что мы будем делать? Мы будем закрывать заводы", – заявил представитель "Метинвеста".

В то же время, он указывает на парадокс системы, ведь даже после всех санкций – российский металл до сих пор продается в Европе.

Есть 11 пакетов введенных санкций. В этих пакетах санкций частично металл запретили, но основные виды продукции, которые поставляет Россия, не запретили. Выходит парадокс: мы по железной дороге не можем выводить свою продукцию и нас там замещают россияне. Что делают европейцы? Охотно покупают,

– акцентировал Водовоз.

Он резюмировал, что решение о разблокировании украинских портов должно быть системным и требует совместной работы нескольких министерств – не только инфраструктуры во главе с Александром Кубраковым – и дипломатических усилий.